創業70年の老舗アパレルメーカー・クロスプラスが展開する、すべてにおいて人と環境にやさしい配慮をした洋服ブランド「for／c（フォーシー）」が2月7日から今年春夏の新作アイテムの販売を開始した。今後も未来の地球環境を守っていくため、サスティナビリティに優れた商品開発、発信を目指していく。Giret／Pantsは、今季から新登場のセットアップ。微光沢の表感できれいめな印象を保ちながら、ジレにややゆとりを持たせることで