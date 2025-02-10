アイリスオーヤマは、材料の切断や家具のネジ締めなど用途に合わせて各種ヘッドを付け替えることで、初心者でも手軽に使える「電動工具 10.8Vマルチギア」を2月14日から全国のホームセンターやインターネットサイトを中心に順次発売（2月7日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。自宅で家具を組み立てたり解体する時に電動工具があると便利という利用者がいる一方で、その種類の多さから選択に困ったり、一