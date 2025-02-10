アツギは、天然由来の生地に機能性をプラスした、ゆらぎに寄り添うセルフケアインナーブランド「yuragini／ユラギニ」の一般販売を2月7日からアツギオンラインショップで開始した。yuraginiは急な発汗や寒暖差ストレスなど、大人の女性の体の“ゆらぎ”に寄り添うことをコンセプトとしたブランド。このコンセプトが共感を呼び、応援購入サイトMakuakeで実施した先行予約では目標達成率257％を記録した。yuraginiの企画はこれまでに