ベイシアは、楽天グループ（以下、楽天）が提供するネットスーパーのプラットフォーム「楽天全国スーパー」内に出店する「ベイシアネットスーパー」において、ベイシア三好店からの配送を2月11日から開始する。今回のサービス開始に伴い、愛知県みよし市では90％以上の世帯数をカバーする。ベイシアは、リアル店舗の強みを活かして約2万点にのぼる商品を提供し、ネットスーパーを通じて、消費者の「時間」と「距離」における生活課