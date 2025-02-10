矢野経済研究所は、国内のアウトドア用品・施設・レンタル市場を調査し、市場分野別の動向、参入企業動向を明らかにした。その結果、2023年度の国内アウトドア用品・施設・レンタル市場は前年度比4.7％減の4402億4000万円、2024年度は同4.0％増と再び増加に転じる見込みであることがわかった。キャンプ用具市場が大幅に縮小するも、拡大するアウトドアアパレルを中心に市場は増加基調になるとみられる。2023年度の国内アウトドア用