ハリウッド映画といえば、そのスケールの大きさに驚かされる。一人でも主役を張れるスーパーヒーローたちが一堂に会す「アベンジャーズ」シリーズなどはその代表ともいえるが、「DCコミックス」バージョンである「ジャスティス・リーグ」も魅力では決して負けてはいない。「ジャスティス・リーグ」では、スーパーマン(ヘンリー・カヴィル)亡き世界に現れた過去最凶の敵を倒すため、バットマン(ベン・アフレック)とワンダーウーマン