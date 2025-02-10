大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会（万博協会）などは１０日、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を主人公にしたアニメ番組＝画像、同協会提供＝を、３月３〜６日深夜にＮＨＫで全国放映すると発表した。タイトルは「はーい！ミャクミャクです」。１話２分の全８話で、各日午後１１時４５分から２話ずつ放映する。３５億年前に誕生したミャクミャクが「いのち」や「地球の未来」について誰かに話してみたくなり