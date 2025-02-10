ガールズグループITZYのメンバー、イェジが来る3月10日、1stソロミニアルバム『AIR』をリリースし、ソロアーティストとしてデビューする。【写真】イェジ、日本で焼き肉を堪能2月10日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSにイェジのソロアルバムリリースのニュースを発表するとともに、予告映像とプロモーションスケジュールを公開した。公開されたオープニング予告には、SF映画を彷彿とさせる雰囲気で注目を集めた。神秘