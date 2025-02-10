時計の仕組みや時間について学ぶ教室が長崎市で開かれ、児童が時計職人の作業を体験しました。 子どもたちがルーペで見ているのは…。 機械式の腕時計の心臓部。 （体験する児童） 「ガンギ車(時計のパーツ)と回転錘。回転錘はすぐそこにあった。すごく細かいな。部品とかが」 内部には166の部品が使われていて、最も小さいねじは直径約0.3ミリだそうです。 電池を使わずに動き続ける “機械式時計”