住宅ローンの固定金利などに影響を与える長期金利が、およそ14年ぶりの高い水準をつけました。長期金利の上昇で、みずほ銀行は企業への貸出金利を6か月続けて引き上げます。きょうの債券市場では、長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りが1.320％に上昇しました。2011年4月以来、13年10か月ぶりの高い水準です。きっかけとなったのは、先週末に発表されたアメリカの雇用統計です。失業率が改善したほか、賃金の伸びが市