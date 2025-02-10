Jan Strupczewski[ブリュッセル ７日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）加盟国が国防費の定義拡大を検討していることが高官らの話で分かった。財政規律に反して過剰赤字手続き（ＥＤＰ）の対象とならない政府歳出の増加を可能とする内容だ。背景には、ロシアのウクライナ戦争が４年目を迎えようとしていることや、トランプ米大統領がＥＵ加盟国の国防費を北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の現在の目標である国内総生産（ＧＤＰ