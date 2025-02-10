Colleen Howe[北京 １０日 ロイター] - １０日の中国株式市場で再生可能エネルギー関連株が下落。中国国家発展改革委員会（発改委、ＮＤＲＣ）が再生可能エネルギー発電事業者への補助金を縮小すると発表したことを受けた。０２４８ＧＭＴ（日本時間午前１１時４８分）時点で、太陽光関連株の通威は３．７８％安、隆基緑能科技は２．０３％安。ジンコソーラーとＪＡソーラーも約２％下落。風力発電タービンメーカーの明陽は１