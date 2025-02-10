熊本市は過去最大規模となる約4193億円の来年度（2025年度の一般会計当初予算案を発表しました。一方、去年（2024年）可決した熊本市電の延伸経費については取り下げるとしています。 【写真を見る】熊本市の2025年度当初予算案 2年連続「過去最大」の約4193億円主事業に渋滞対策・市役所建て替えなど 熊本市が発表した来年度の一般会計当初予算案の総額は約4193億円で、当初予算としては2年連続で過去最大を更新しています。