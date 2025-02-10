女優常盤貴子（52）が9日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。多忙を極めた20代を振り返った。常盤は約2年半の間に、同局系ドラマ5作品の主演を務めた。当時のことについて「だいたいペースとしては1年に1本というのが、連ドラの主演の方のペースだったんですけど、2年半全クール主演をやり続けた」と振り返った。MC林修（59）に「消費し尽くされちゃうような感じはなかったですか？」と聞かれると、「やってる時期