Tim Hepher[パリ ７日 ロイター] - 欧州航空機大手エアバスは７日、水素を燃料とする商用機を２０３０年代半ばまでに開発する計画が遅れていると発表した。技術開発が予想以上に進んでいないことを理由に挙げた。エアバスは「水素は航空業界を変革するエネルギー源となる可能性を秘めている。しかし、インフラ、生産、流通、規制の枠組みを含む水素エコシステムの開発は、世界的な協力と投資を必要とする大きな挑戦だと認識し