2月8日、京都競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1400m）は、武豊騎乗の1番人気、エンダードラゴン（牡3・栗東・友道康夫）が快勝した。6馬身差の2着にリメンバーヒム（牡3・栗東・浜田多実雄）、3着にブレイジングスター（牡3・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:25.9（良）。2番人気で鮫島克駿騎乗、ボーヌロマネ（牡3・栗東・橋口慎介）は、5着敗退。【京都2R】ゴールドドリーム産駒 オーレアミスト初勝利スタートか