車の購入やタイヤ交換後、タイヤの残り溝が少なくなってきます。「あと1年後に買い換えるからそれまで我慢しよう」と考えたとしても、場合によっては整備不良とみなされます。 本記事ではタイヤの溝に関する基準や反則金、チェック方法などについて解説します。 タイヤの残り溝とスリップサインの重要性 車のタイヤには安全走行を確保するための法律上の基準があります。その基準の1つを表しているのが「スリップサ