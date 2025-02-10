人気アニメ映画シリーズ『ヒックとドラゴン』実写リメイク版より新映像が公開された。主人公ヒックがドラゴンのトゥースの背中に乗る迫力満点の飛行シーンがお目見えだ。 アニメ映画シリーズでは、ドラゴンとバイキングが互いに憎しみ合っていた時代に、気弱な少年ヒックと傷ついたドラゴン、トゥースが育む奇跡の友情と大冒険がハートウォーミングに綴られた。 ﻿ 本映