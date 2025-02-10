【「ストリートファイター6」×湖池屋コラボセット】 受注期間：2月18日17時まで 価格：2,580円（送料別） 湖池屋は、カプコンの対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」（以下、スト6）とのコラボセットの受注受付を「湖池屋オンラインストア」にて2月10日より開始した。受付期間は2月18日17時までで、価格は2,580円（送料別