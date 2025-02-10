昨年１１月１１日に「桜庭ななみ」から本名に改名を発表した女優の宮内ひとみが、１０日までに自身のＳＮＳを更新。女優・松本若菜との２ショットを公開した。６日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）にゲスト出演した宮内は、インスタグラムで「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会を見てくださった皆様ありがとうございました。」とコメント。あわせて、同じくゲスト出演し、プライベートでも親交のある女優・松