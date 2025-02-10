俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第19週「母親って何なん？」（2/10〜2/14）の第92回あらすじを紹介します。第92回（2月11日放送）あらすじ愛子（麻生久美子さん）は、自分が作っているブログのダイレクトメールに男性から会いたいというメッセージがあり、聖人（北村有起哉さん）に黙って梅田に会いに行く。一方、結は低栄養の患者である曽根麻利絵（桧山ありすさん）