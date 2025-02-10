ディズニーアンバサダーホテルにスペシャルルームが期間限定で登場♪4月から始まるイベント「ドナルドのクワッキー・ダック！ダック！ダックシティ！」は、キング・オブ・スーパースターになる夢をあきらめきれないドナルドが再び夢に描いた理想の街“ダックシティ”が舞台。新たに妄想で生み出した、自身のたくさんのファンである“クワッキーダック”が加わって、ダックシティはお祭り騒ぎの大盛況に♪キング・オブ・スーパース