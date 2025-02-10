【ベストメカコレクション 1/144 RX78FRGMT GUNDAM】 受付期間：2月17日12時～2月25日23時 当選発表：3月中 4月 発送予定 価格：2,750円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「ベストメカコレクション 1/144 RX78FRGMT GUNDAM」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月17日12時より抽選販売受付を開始する。受付