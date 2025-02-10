『ムーミン』の人気キャラクター、リトルミイの新グッズが続々登場。赤いワンピースにお団子頭がトレードマークの可愛いリトルミイがあしらわれた限定デザインアイテムをご紹介します！2025年に初めての小説が出版されてから80周年を迎えた、世界中で愛されている物語『ムーミン』。そんな『ムーミン』の登場人物の「リトルミイ」は、体はとても小さいけれど、勇敢で独立心旺盛なミムラ族の女の子。小さくてかわいらしい外見と、思