TVアニメ『薬屋のひとりごと』POP UP STOREの第2弾の開催が決定。今回は第29話（第2期第5話）「月精」がテーマになっており、着飾った猫猫（マオマオ）、月の精に扮した壬氏（ジンシ）の描き下ろしイラストが使用されている。＞＞＞『薬屋のひとりごと』「月精」POP UP STOREの画像を見る（画像20点）後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計3300万部突破の大人気後