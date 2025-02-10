大人気の＜ちいかわ＞たちがスマホアプリとなって登場する『ちいかわぽけっと』のリリースが、3月下旬に決定！それにあわせてアプリの紹介動画も公開され、討伐や料理、草むしりといったさまざまなコンテンツのイメージが公開された。＞＞＞わァ〜！ かわいいちいかわをみるッ♪（画像7点）イラストレーターのナガノ氏によるSNS発の大人気マンガ『ちいかわ』は、いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊か