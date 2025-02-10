関西テレビは9日、新番組を発表し、お笑いコンビ「ジョックロック」の初冠レギュラー番組「水曜はJ！」（水曜深夜1・55）が12日から放送することを明らかにした。これに伴い、Jリーグ公式X（旧ツイッター）は、ジョックロックからのコメントを掲載。ゆうじろーのサッカーにまつわる過去が明かされた。「水曜はJ！」は、Jリーグにまつわる流行について面白く学ぶ新番組。Jリーグ・大分育成チーム出身のゆうじろーが“先生”、サ