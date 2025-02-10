フジテレビの清水社長は、今週中にも親会社の社外取締役と意見交換の場を作る意向を示しました。【映像】フジテレビ社長のコメント「社外取にうちの会社の中のことをよくわかってもらうために、さまざまな会話の場を設けたい」（フジテレビ・清水社長、以下同）清水社長はまた、番組の制作会社で作る団体からの番組の予算や本数の確保、休止などに伴う作業への補償などの要望書について、出来るだけ早く回答するとしました。「