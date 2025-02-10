2024年、横浜市青葉区で起きた強盗殺人事件で、実行役とみられる男2人が逮捕されました。【映像】当時の現場の様子藤井柊容疑者と久保田陸斗容疑者は2024年10月、横浜市青葉区の住宅に押し入り、現金などを奪い住民の男性を殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、藤井容疑者らはこの事件ですでに逮捕、起訴されている宝田真月被告が運転する車で合流し現場の住宅に侵入しました。住民の男性は手足を縛られ、顔や