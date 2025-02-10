お笑いタレントのキンタロー。（43）が9日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか?」（日曜深夜0時半）に出演。悩みを打ち明けた。キンタロー。は昨年3月に松竹芸能を退社し、現在は独立し個人事務所で活動。番組冒頭で「マネジャーが全然見つからないのは、どうしてなのかっていうのを聞きたい」と独立後の悩みを打ち明け「マネジャーいまだにいなくて。こんなつもりじゃなかったんで、神はどういうつもりなのかっ