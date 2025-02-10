韓国の次期大統領候補の世論調査で、支持率ダントツ首位を独走中の、野党・共に民主党の李在明（イ・ジェミョン）代表（60）が10日、国会演説で週4日制勤務を提案した。「量ではなく、質で勝負する時代。創意と自律の先端技術社会に向かうには労働時間を減らして週4・5日制をへて、週4日勤務国家に進まなければならない」と主張した。現在、非常戒厳を宣布した尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領（64）の弾劾裁判が進行中で、2月末