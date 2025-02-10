ほろほろ食感がたまらない「チョコレートガナッシュクッキー」ホットケーキミックスでかわいすぎる「デコレーションパウンドケーキ」ホテルパティシエとして研鑽を積み、現在もカフェでスイーツを作る現役パティシエmegu'cafeが、経験をもとに考案したおうちで気軽にトライできるスイーツレシピ。スーパーやコンビニで買える普通の材料で、特別な道具も用いず、簡単な工程で完成！プロの知るちょっとした「コツ」で、お店のよう