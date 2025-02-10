福岡県警八幡東署は10日、北九州市八幡東区に住む男性の携帯に同日午前9時10分ごろ、兵庫県警を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「兵庫県警の者ですが、警視庁から電話しています」「兵庫の事件の件で聞きたいのですが、来れますか」などと言われる内容だったという。