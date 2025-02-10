女優の佐々木希が9日にインスタグラムを更新。ドレス姿の近影を公開すると、ファンから称賛の声が相次いだ。【別カット】「激やば」「日本の楊貴妃」佐々木希、美しすぎる全身ショット佐々木が「素敵なドレスと共に」と披露したのは、9日に行われた映画『お嬢と番犬くん』完成披露試写会のオフショット。写真には、バラの花がプリントされたワンピースドレスとスカーフを身につけた佐々木の全身ショットや、花びらを手にして