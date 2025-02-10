ピーナッツ・クラブは、カプセルトイ「もこふわトイプーヘアゴム」(1回200円)を2025年2月12日より順次、全国のカプセルトイ売場にて再発売する。「もこふわトイプーヘアゴム」(1回200円)本商品は、人気の犬種・トイプードルの顔のマスコットが付いているオリジナルデザインのヘアゴムだ。今回、トイプードル好きからの好評を受け、再発売が決定したという。カラーバリエーションは全6種類。手のひらにのせるだけでも、ふわふわで幸