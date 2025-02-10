米国のトランプ大統領（左）とロシアのプーチン大統領/Getty Images（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領と会談したと明らかにした。米紙ニューヨーク・ポストが８日報じたインタビューのなかで明らかにした。トランプ氏はニューヨーク・ポストに対し、「彼は人々が死ぬのを止めたいと思っている」と述べた。両首脳による会談が行われた時期や回数、トランプ氏の大統領就任後だったのかといった点については