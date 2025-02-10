[パリ ７日 ロイター] - フランスの検察当局は７日、米起業家イーロン・マスク氏の所有するＸについて、アルゴリズムがデータ処理をゆがめた可能性があるとして捜査を開始したと明らかにした。パリ検察当局によると、Ｘの偏ったアルゴリズムが自動データ処理システムの運用をゆがめている恐れがあるとの議員からの報告を受け、１月１２日に捜査を開始した。今回の捜査は、Ｘの影響力に対する世界的な警戒感の高まりを浮き彫り