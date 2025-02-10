Ｊリーグは１０日、都内で「２０２５Ｊリーグ開幕イベント」を開催し、Ｊ１の１６クラブの代表選手と、ＡＣＬＥに出場している川崎、横浜ＦＭ、神戸、ＡＣＬ２に出場している広島からはクラブマスコットが参加した。東京Ｖからは主将のＭＦ森田晃樹が登壇。今季の開幕戦は清水と国立競技場で対戦するが、Ｊ創設時のクラブ「オリジナル１０」同士のＪ１での対戦は２００８年以来で、開幕節の直接対決は９９年以来２６年ぶりとな