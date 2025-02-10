Ｊリーグは１０日、都内で「２０２５Ｊリーグ開幕イベント」を開催し、Ｊ１の１６クラブから１６選手、アジアチャンピオンズリーグ参戦中の神戸、川崎、横浜ＦＭ、広島からはクラブマスコットが参加した。＊＊＊鹿島からは、チームを代表してＤＦ濃野公人が参加。昨季９得点を挙げ、ベストイレブンに輝いた大卒２年目のＤＦは、開幕戦となる１５日の湘南戦（レモンＳ）に向けて「アントラーズとしては、ここ数年（アウ