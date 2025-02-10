東映ビデオは、スーパー戦隊“VSシリーズ”第31作目となるVシネクスト「爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー」を5月1日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、10月29日にBlu-ray&DVDを発売する。2025年はスーパー戦隊シリーズ50周年を迎え、記念すべき年となる。今回のVシネクストでは2月9日に最終回を迎え 「自分のハンドルは自分で握る」というセリフのように毎回がバクアゲ、爆上がりなアツい展開が人気の『爆上戦隊