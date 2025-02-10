Ｊリーグは１０日、東京都内でＪリーグ開幕イベントを開催した。ＡＣＬ出場クラブ（神戸、広島、横浜Ｍ、川崎）をのぞき各チームから選手ひとりが参加する中で、唯一金曜日（１４日）に行われる開幕戦で大阪ダービーを戦うＧ大阪からはＦＷ名和田我空、Ｃ大阪からはＤＦ登里享平が参加した。サイドバックの登里は、自身の注目ポイントを「ポジショニング」と表現。アーサーパパス新監督を迎え、新たな戦術を取り入れる中で「偽