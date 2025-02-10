「ウサギの島」で知られる広島県竹原市の大久野島でウサギを蹴った疑いで逮捕された会社員の男（25）＝大津市＝が、別の4匹も蹴ったり口にはさみを入れたりして殺傷したとして、県警は10日、動物愛護法違反の疑いで再逮捕し、発表した。「虐待したくなる気持ちがあった」と容疑を認めているという。【画像】ウサギ蹴る容疑者、取り押さえた写真家「ニンジンの男」を監視続け竹原署によると、男は1月9日と同21日、島内のウサ