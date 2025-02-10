9日夜、新潟市東区で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。9日午後9時前、新潟市東区月見町の山田忠さん（87）の住宅から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。【記者リポート】「火の手は見えませんが建物からはいまだ煙が出ています」【近所の人】「縦に燃えて火が上がっていて、風でこっちにも流れてくる感じだった」火は10日午前1時半前に消し止められましたが、山田さん