江戸時代に新潟で活躍した絵師・石川侃斎の表現豊かでユニークな作品を集めた展覧会が新潟市で開かれています。新潟市歴史博物館みなとぴあの開館20周年を記念し開かれている「石川侃斎展」。石川侃斎は江戸時代後期に当時の新潟町で活躍した絵師で、会場には石川侃斎の描いた表現力豊かな山水画や、人物のユニークな表情が目を引く作品など約90点が展示されています。【新潟市歴史博物館中村里那学芸員】「親しみや