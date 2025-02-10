阪神のドラフト２位・今朝丸裕喜投手（報徳学園）がキャンプ休日の１０日、他の具志川キャンプ組の新人とともに沖縄・うるま市の「ビオスの丘」を訪れ、水牛車などを体験した。湖水観賞舟、ブランコなど貴重な時間を過ごした右腕は、最後に水牛車へ。最大３トンを引っ張れるという水牛のパワーを全身で感じ「スピードが意外と速いな」と驚きの表情を浮かべた。「リラックスした感じで遊べるというのは、プロ野球選手としてもい