3月31日より放送される今田美桜主演の2025年度前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌がロックバンド・RADWIMPSの「賜物」に決定した。RADWIMPS112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった2人の人生を描く物語。小松暢をモデルとするヒロイン・朝田のぶ役を今田美桜、やなせたかしをモデルにした柳井