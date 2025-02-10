メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県は、来年開かれるアジア大会関連の費用337億円などを盛り込んだ、新年度の当初予算案を発表しました。 一般会計は2兆9413億円で、2024年度当初と比べて5.2%増え、2023年度に次いで戦後2番目に大きい規模です。 「愛知を盛んに成長・発展させていく、そうした思いを込めて『Make Aichi Great 予算』と申し上げたいと思っています」(愛知県 大村秀章 知事) 来年開催される「アジア・