メ～テレ（名古屋テレビ） 天下の奇祭として知られる愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」が開かれています。 「国府宮はだか祭」は神男に触れて厄を落そうと、数千人の下帯姿の男たちが激しくもみ合うのが見どころです。 10日朝、今年の神男、加藤稜大さん（26）は祭りに参加できない人などのために「一番祈祷」を行いました。 去年に続き今年も女性が参加します。 願いが書かれた布を結び付けた「儺追笹(なおいざさ