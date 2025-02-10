メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中川区でおととし、男性の頭をバットのようなもので殴り、殺害しようとした罪に問われている男に、検察側は懲役6年を求刑しました。 起訴状などによりますと大学生の松下直寛被告（21）はおととし12月、中川区の路上で歩いていた男性（当時22歳）の頭などをバットのようなもので複数回殴り、頭の骨を折るなどの大けがをさせた罪に問われています。 松下被告は、起訴内容を認めてい