アイドルグループ・日向坂46のバラエティ番組『もっと!日向坂になりましょう』(毎週月曜配信予定)の第22回が、きょう10日から、映像配信サービス・Leminoで独占配信される。『もっと!日向坂になりましょう』第22回より○映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』で主演を務めた正源司陽子『もっと!日向坂になりましょう』は、これまでさまざまなジャンルの基礎を学んできた四期生が、芸能界で輝くプロフェッショナルを目指す成長バラエテ